Вильнюс, , 13:36 — REGNUM

Национальный центр по кибернетической безопасности при минобороны Литвы сегодня, 29 октября, объявил о «драматическом росте» киберугроз в Литве в последнее время, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время масштаб кибернетических атак и их сложность драматически растёт, Литва в последние годы успешно утвердила стратегию по кибернетической безопасности, приняла законы и консолидировала мощности. В международном индексе по кибернетической безопасности Литва поднялась с 57 на 4 позицию», — утверждает вице-министр обороны Литвы Эдвинас Кярза. Его цитирует пресс-служба ведомства.

В центре по кибербезопасности установлено новое оборудование, которое автоматически проверяет все интернет-площадки в доменной зоне «.lt». Отмечается, что анализ показал, что в настоящий момент 52% всех интернет-порталов в этой доменной зоне не являются полностью защищёнными от взломов. В основном это касается страниц в сети, созданных на бесплатных платформах. Таких, как Wordpress и Joomla, говорится в результатах исследования.

Владельцам таких сайтов рассылаются уведомления и предлагается провести сотрудниками центра аудит, который должен выявить незащищённые элементы интернет-страниц. Литовское ведомство утверждает, что в 2018 году в Литве было зафиксировано 53 тыс. кибернетических атак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские власти неоднократно обвиняли Россию в якобы попытках нарушить интернет-инфраструктуру Литвы. После вывода из строя интернет-страниц госучреждений, однако, конкретных доказательств литовские госорганы никогда не представляли.