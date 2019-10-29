Киев, , 13:35 — REGNUM «Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина». Об этом 29 октября в кулуарах Верховной рады заявила представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«В правоохранительных органах уже зарегистрировано заявление… Я так понимаю, с ней солидарен Петр Порошенко. Он толерирует такие высказывания. У меня вопрос не к Федине, у меня вопрос к Порошенко: «Готов ли он, не прячась за спинами женщин, выйти и взять на себя ответственность за то, что было сказано?» Он был президентом, он знает, что это такое. Он знает, сколько сегодня людей отбывают наказания за приблизительно такие же высказывания и наверняка они имеют наказание в виде лишения свободы и т.д.», — сказала Верещук.

По её словам, фракция «ЕС» может самостоятельно лишить Федину депутатской неприкосновенности.

«Готов ли он выступить с заявлением и самостоятельно снять неприкосновенность, понимая, что именно было сказано и как это может вызвать негативный резонанс даже в мире? Уже отреагировала Российская Федерация, отреагировали другие. Я понимаю, что все только начинается», — добавила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «ЕС» Федина опубликовала на личной странице в социальной сети Facebook видео, на котором вместе с некой волонтершей Марусей Зверобой обсуждала варианты убийства Зеленского. В частности Федина допустила, что Зеленского внезапно может убить граната, которая «случайно разорвется». В Верховной раде уже собрано более 100 подписей за лишение Фединой депутатской неприкосновенности.