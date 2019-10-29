Киев, 29 октября 2019, 13:35 — REGNUM «Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина». Об этом 29 октября в кулуарах Верховной рады заявила представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
По её словам, фракция «ЕС» может самостоятельно лишить Федину депутатской неприкосновенности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «ЕС» Федина опубликовала на личной странице в социальной сети Facebook видео, на котором вместе с некой волонтершей Марусей Зверобой обсуждала варианты убийства Зеленского. В частности Федина допустила, что Зеленского внезапно может убить граната, которая «случайно разорвется». В Верховной раде уже собрано более 100 подписей за лишение Фединой депутатской неприкосновенности.