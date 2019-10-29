Киев, , 13:33 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленскийсравнил путь Украины с американской корпорацией Аpple, которая зараждалась в частном гараже и шоссейным велогонщиком Лэнсом Армстронгом. Соответствующее заявление Зеленский сделал 29 октября в Мариуполе выступая на первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine.

«Многие страны, которые сегодня процветают, были на грани исчезновения с лица земли, считались отсталыми и безнадежными. Разочарование или уничтожает тебя окончательно, или, в конце концов, сделает тебя сильным. Сегодня наша страна Украина стоит на этом распутье. Мы действительно в очень непростом положении, но мы — А pple , который начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз, но мы точно знаем, что на смену самой темной ночи, приходит очень яркий рассвет», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина не может ускорить развитие из-за войны на востоке.

«Сейчас наша страна встаёт на ноги и идёт вперед и только вперед. Но эти шаги неуверенные и медленные. У нас действительно есть одна тяжелая ноша — это война, к сожалению. Прекращение войны и возврат всех украинских территорий — наша главная задача. Мы знаем, что сделать это можно единственным путём — дипломатическим. Для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Мариуполе впервые проходит инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine. Мероприятие посетили премьер-министр Алексей Гончарук, украинские министры, украинские инвесторы, представители посольств, международных финансовых учреждений и другие.