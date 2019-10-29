Бишкек, , 13:32 — REGNUM В Киргизии депутаты вынесли на общественное обсуждение проект закона о снижении проходного порога на выборах в республиканский парламент с нынешних 9% до 5%, а также об уменьшении избирательного залога с 5 млн до 1 млн сомов (с 4,6 млн до 915 тысяч рублей). Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Авторы законопроекта утверждают, что проходной порог в 9% приведет к тому, что даже наиболее популярные политические партии не смогут попасть в парламент, поскольку «искусственно повышаемый порог отсекает, как показывает международная практика, до 40−50% голосов избирателей, которые просто не будут представлены в парламенте».

Они напомнили, что по итогам парламентских выборов, проходивших в Киргизии в октябре 2015 года, депутатами смогли стать представители только шести партий.

А в случае, если бы проходной порог составлял бы 9%, то в законодательное собрание попали бы представители только четырех политических блоков. И почти 259 тысяч проголосовавших за них киргизстанцев или 15,9% принявших участие в голосовании избирателей остались бы без своих представителей в парламенте.

Также инициировавшие внесение изменений в законодательство о выборах депутаты отметили, что в большинстве стран ближнего и дальнего зарубежья установлены избирательные пороги в пределах от 2% до 5%.

Помимо этого, парламентарии предлагают снизить размер избирательного залога в пять раз — с 5 млн до 1 млн сомов (с 4,6 млн до 915 тысяч рублей), поскольку «слишком большой размер требуемого от политической партии избирательного залога может помешать участию в выборах множеству партий по причине их финансово-экономического положения».

»Это также создает образ того, что закон позволяет быть кандидатами в депутаты парламента Киргизии лишь обеспеченным гражданам», — констатируют авторы законопроекта.