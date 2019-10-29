Киев, , 13:32 — REGNUM

Глава МИД Украины Вадим Пристайкосчитает, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече и переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Пристайко заявил 29 октября в Мариуполе во время подхода к прессе.

«Думаю, что да. Он говорил по телефону три раза. Он четко осознает, что и как можно достичь», — сказал Пристайко.

Он сообщил, что Киев не будет публиковать стенограмму переговоров президентов Украины и РФ.

«Не все публикуют разговоры президентов и не всё рассказывают. Мы этого не делаем», — добавил Пристайко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр Пристайко заявлял, что 2 сентября в Берлине на встрече советников лидеров стран нормандского формата Киев согласовал «формулу Штайнмайера». После этого в Киеве и некоторых городах Украины прошли акции протеста «Нет капитуляции». Украинцы требовали, чтобы Киев не соглашался проводить местные выборы в Донбассе без предварительной демилитаризации региона и реализации украинской гуманитарной политики.