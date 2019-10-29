Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Ничего подобного той масштабной кибератаке, что была осуществлена в Грузии, мы ещё не видели. Об этом 29 октября заявил в интервью BBC эксперт по кибербезопасности, профессор университета Суррея Алан Вудворд.

По предположению эксперта, масштабы и цели атаки свидетельствуют о том, что она могла быть спонсирована.

Напомним, множество официальных сайтов в Грузии 28 октября утром подверглись атаке. Одним из первых атаке подвергся сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. На сайтах появилась фотография экс-президента Михаила Саакашвили с надписью «Я вернусь». Атакам подверглись также сайты государственных ведомств, грузинские телекомпании, Первый канал Общественного вещателя Грузии, «Имеди», «Маэстро» и GDS. Временно было приостановлено вещание радио Грузии.

МВД Грузии начало расследование по факту атаки хакеров на сайт президента страны Саломе Зурабишвили.

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