Ижевск, , 13:30 — REGNUM Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александра Прасолова отстранили от работы на время проверки. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов.

Уточняется, что будет проверяться достоверность и полнота сведений о доходах бизнес-омбудсмена за 2016−2018 годы, а также соблюдение им требований о урегулировании конфликта интересов.

Проверка будет проводиться с 29 октября до 28 декабря. На этот период за Прасоловым сохраняется денежное содержание по замещаемой им должности.

ИА REGNUM напоминает, Прасолов был назначен на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей повторно в декабре 2018 года до 2023 года. Впервые срок полномочий его на этой должности истек в ноябре 2018 года.

Напомним, при заполнении сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 27 депутатов Госсовета Удмуртии допустили ошибки. Уточнялось, что 11 депутатов допустили малозначительные нарушения, им будет вынесено предупреждение. А остальные 16 нарушителей допустили неточности в первый раз, в отношении этих депутатов никаких мер взыскания предпринимать не будут. Вместе с тем за аналогичные нарушения в этом году лишились мандатов шестеро депутатов Сарапульского района и два депутата Совета депутатов муниципального образования «Каракулинское».