Мариуполь, , 13:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, перед началом инвестиционного форума Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщило 29 октября информационное агентство УНИАН.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос журналистов о готовности Зеленского Пристайко ответил:

«Я думаю, что да. Он говорил с ним (президентом России — ИА REGNUM) по телефону три раза. Я уверен, что он чётко осознает, что можно и как можно достичь», — рассказал глава МИД Украины.

Пристайко отказался комментировать, насколько жёсткую позицию занимал Зеленский во время разговора с Путиным. Он сослался на то, что не все публикуют детали разговоров двух президентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следили за поездкой Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе. Президент Украины должен заставить боевиков выполнять собственные приказы, после чего возможно отведение сил и дальнейший прогресс в урегулировании вооружённого конфликта.

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