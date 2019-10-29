Москва, , 13:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не реагирует на угрозы со стороны радикалов, потому что его власть слабая, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев («Родина»). Об этом он заявил 29 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Можно было не обращать внимания на эту кучу маргиналов, которые выступают и что-то говорят. Но в своё время такая штука уже была. Помните, портреты Януковчиа с пулей в голове? Их везде распространяли. То есть общество приучают к тому, что с президентом можно расправиться, — сказал Журавлев. — Зеленский же не реагирует, потому что его власть слабая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина опубликовала на личной странице в социальной сети Facebook видео, на котором вместе с так называемым волонтёром Марусей Зверобой «обсуждала варианты убийства Зеленского». В ответ на это депутаты от фракции «Слуга народа» призвали правоохранительные органы отреагировать на эти угрозы, «разобраться» и даже лишить депутата Верховной рады неприкосновенности.

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