Новая система учёта бедных: «Это усиление фискальных функций госаппарата»
Новый подход оценки уровня бедности в России руководитель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM охарактеризовал как усиление фискальных функций госаппарата.
«Эта очередная мера по выявлению серых доходов и понуждения людей выходить в «белую зону». Так называемое формирование механизма более справедливого распределения мер социальной поддержки. Фактически это усиление фискальных функций госаппарата. Что требует новых усилий и ресурсов, читай — финансов. Возможно, эти средства стоит направить уже признанным бедным», — отметил лидер оренбургских профсоюзов.
Вместе с тем Галина Шешукова отметила, что при учете Росстатом данных Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России выпадет очень большая группа граждан — самозанятых. В Оренбургской области, по данным того же Росстата, их более 200 тысяч. Правда, сюда входят и те, кто получают зарплату в конвертах и имеют какое-то официальное место работы.
«Я думаю, что можно найти деньги в резервах страны и вложить их в сокращение уровня нищеты. Это даст толчок развитию экономики. Вложение полезно не только для отдельных категорий граждан, но и для экономики в целом», — подчеркнула Шешукова.
Об этом: «Экономическая база не отвечает заоблачным целям нацпроектов» — мнение
Оренбургский политолог Галина Шешукова сделала акцент на том, что статистически доказано — женщины с детьми и пожилые люди относятся к самым бедным слоям населения. Выходом из кризиса может стать введение общероссийского показателя минимального размера пенсии на уровне МРОТ и отказ от регионального минимального размера пенсии, это позволит хоть как-то выйти пенсионерам из нищеты. В особой финподдержке нуждаются и женщины с детьми.
«Кроме того, можно учитывать и уровень самооценки гражданами своего материального положения. Эти данные существенно дифференцированы по регионам. В показателях демографического проекта главный — это продолжительность жизни. Бедность существенно снижает потенциальные возможности ее роста. По данным социологических центров, считают себя бедными до трети населения РФ», — сказала политолог.
Новая система изменения бедности в России необходима, считает профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова. «Если мы хотим решить проблему бедности, то надо решать демографическую проблему», — отметила эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
По словам политолога, сейчас в России наблюдается так называемая демографическая яма, процесс будет длиться еще года два-три: «Между тем в демографической программе нацпроекта поставлены заоблачные цели (по уровню смертности, рождаемости). Но подвести экономическую базу под них не можем».
Эксперт об изменениях при учёте бедных: власти не доверяют данным Росстата
Апеллировать к средней по региону зарплате, основываясь на данные Росстата, давно стало дурным тоном. Об этом заявил главный редактор МК в Бурятии Станислав Белобородов. По его мнению, федеральные власти также не совсем доверяют сведениям службы статистики, а новая методика нужна для определения финансирования социальных программ.
Новый подход к учёту бедных: «Данные Росстата не совпадают с реальностью»
Что касается использования для оценки бедности данных ФНС и страховых фондов, то, по словам пермского депутата Александра Григоренко, это тоже логично из-за несовершенства нынешних методик Росстата. «Более того, частично эти данные уже используются в регионах при анализе отдельных проблем. Так, я знаю про использование данных ФНС при анализе безработицы в Пермском крае», — отметил он.
Новый подход к учету бедности в России является необходимостью, считает депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что существующие методики Росстата несовершенны.
Данные налоговой при учёте бедных можно трактовать по-разному — эксперт
Включение сведений налоговой службы и пенсионного фонда никак не способствуют росту прозрачности данных о количестве бедных в России. По словам бурятского журналиста Евгении Балтатаровой, данные этих двух ведомств можно трактовать с разных точек зрения.
В Госдуме полагают, что Минэкономразвития занимается не тем, чем следовало бы: изучает статистику вместо борьбы с бедностью.
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Нужна максимальная дифференциация: эксперт об учете бедности в России
Для того, чтобы поддержка бедных граждан была максимально эффективной, нужен максимально дифференцированный подход к измерению уровня жизни, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева.
Неадекватная сумма: о затратах на новую систему учёта бедных
Пока государство будет вкладывать огромные деньги в модернизацию различных методик измерения, бедных семей в России станет ещё больше. Такое мнение высказала омский общественный деятель Татьяна Садилина, комментируя информацию о предложении Минэкономразвития с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России.
«Мы живём в мире, где прогресс не стоит на месте, и современные реалии вынуждают нас идти в ногу со временем. Разработка новой методики измерения бедности — это одна из мер модернизации. Правда есть одно большое «но». Сумма, которую планируют выделить на эти цели (1,3 млрд рублей — прим. ИА REGNUM), не совсем адекватна. Уровень жизни россиян стремительно падает, и в данной ситуации лучшим вариантом вложения денежных средств стала бы поддержка тех самых семей, которые вошли в категорию «бедных», — убеждена Татьяна Садилина.
Реализация планов потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 1,3 млрд рублей на ближайшие три года. Проект постановления уже поступил в Минфин и в настоящее время находится на рассмотрении.
Бедность в России начнут измерять по новой системе с 2020 года
Целью нововведения заявлено повышение качества статистических данных о бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства.
На Алтае школьники из бедных семей питаются хуже, чем полицейские собаки
Депутаты Локтевского районного и Горняцкого городского советов обратились к депутатам Алтайского краевого Законодательного собрания и лично спикеру Александру Романенко с просьбой предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение компенсаций за школьное питание детям из малообеспеченных многодетных семей.
В этом воззвании, копия которого опубликована каналом «Алтайские крайности», поясняется, что нынешняя сумма компенсации составляет всего 4 рубля 85 копеек.
Бедными следует считать граждан с доходом вдвое ниже среднего — эксперт
В ряде стран бедными считаются граждане, чей доход вдвое ниже среднего, этот же подход было бы логично использовать и в нашей стране, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат парламента Петербурга Оксана Дмитриева.