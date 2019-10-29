Минэкономразвития предлагает с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России. Предполагается, что Росстат начнёт сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о налогах и страховых взносах граждан.

Кроме того, Росстат начнёт анализировать сведения о финансовом положении, условиях жизни и трудовой деятельности граждан по трём целевым группам: семьи с несовершеннолетними детьми, люди старшего поколения, женщины с детьми.

Как именно изменятся оценки бедности в России и станет ли меньше бедных — в трансляции ИА REGNUM.