Латакия, Сирия, , 13:26 — REGNUM Сирийская арабская армия в настоящее время участвует в самой ожесточённой за последнее время битве против джихадистов в северо-восточной Латакии. Третий день идёт сражение за город Кабани. Город находится под контролем террористических группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сирийская арабская армия сумела 28 октября 2019 года захватить гору Зувайкат. Это серьёзное достижение к захвату Кабани. Теперь идут ожесточённые бои за контроль над последними холмами перед этим населённым пунктом.

По словам военного источника издания, находящегося вблизи линии фронта, сирийские военные понесли тяжёлые потери в ходе этого 48-часового сражения, но высшее командование вооружённых сил по-прежнему намерено захватить город, несмотря на эти потери.

Боевики отказались уступить эти последние холмы перед Кабани и, вероятно, начнут большое контрнаступление в ближайшее время, чтобы вытеснить сирийскую армию из этого района.

Для джихадистов потеря Кабани будет гораздо большим ударом, чем потеря города Хан-Шейхун на севере провинции Хама. Кабани открывает выход на стратегический город Джиср-эш-Шугур и северную часть равнины Аль-Гааб.