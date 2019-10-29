29 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Один американский эксперт призывает Польшу не верить, что Трамп ее защитит. Другой обещает полякам в награду Калининград, если они пожертвуют собой в войне с Россией. Однако оба этих сценария затрудняют правящей партии «Право и Справедливость» возможность объяснять своим избирателям необходимость огромных трат на армию «российской агрессией» и играют, скорее, в пользу Москвы – договариваться и иметь хорошие отношения с ней обойдется Польше и дешевле, и пойдет на пользу ее безопасности.

Станислав Стремидловский, , 13:22 — REGNUM Известный американский геополитик и историк Роберт Каган в интервью немецкому журналу Der Spiegel сделал ряд заявлений, которые встревожили поляков. По его мнению, «следующие четыре года (президента США Дональда — С.С.) Трампа будут следующими четырьмя годами краха мирового порядка». И вот что это значит для Польши.

Иван Шилов © ИА REGNUM

США могут уйти из Европы, что снова актуализирует «немецкий вопрос». Центральное место в послевоенном европейском порядке занимали американские гарантии безопасности, основанные на принципе: Германия ни при каких обстоятельствах не должна стать угрозой. Это позволило Берлину добиться больших экономических успехов, не вызывая страхов у соседей. Однако после воссоединения Германия вновь обрела потенциал, который позволяет ей в случае чего стать самой сильной военной державой на континенте. А ее «экономическое доминирование» вызывает у соседей зависть. Когда и если американцы вернутся домой из Европы, немецкие соседи освободятся от НАТО и, возможно, также от Европейского союза, и бросят вызов гегемонии Германии в экономике. Как считает Каган, это вызовет ответную реакцию немцев, которые захотят «позаботиться о себе». Американский геополитик счел в этой ситуации «забавными» поляков, которые считают, что после роспуска НАТО о безопасности Польши будут заботиться США. «Они думают, что могут рассчитывать на Трампа», — иронизирует он. И задает риторический вопрос: «Кто-нибудь еще верит, независимо от того, выйдут ли Соединенные Штаты из НАТО или нет, что наша привязанность к альянсу так же сильна, как четыре года назад?».

Немногими днями ранее Польша оказалась в центре внимания другого американского эксперта, Ричарда Хукера из Jamestown Foundation, который в докладе «Как защитить Прибалтику» пообещал полякам российский Калининград. По его сценарию Россия по каким-то причинам (автор их не указывает) нападает на Литву, Латвию и Эстонию. В отражении «российской агрессии» важную роль будет играть Польша и ее вооруженные силы. По замыслам Хукера, польские войска должны защищать Сувалкский перешеек, гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. После чего они обязаны провести наземную операцию в российском эксклаве. «Польские тяжелые силы, расположенные поблизости, вместе с американскими войсками, размещенными на базах в Польше, являются очевидными решениями для такой миссии», — говорится в докладе. А в примечаниях к нему указывается: «Если бы Польшу попросили пожертвовать собой ради ослабления Калининграда вследствие российской агрессии, представляется разумным передать его полякам в рамках послевоенного урегулирования. (…) Как минимум, если он вернется в Россию после конфликта, Калининград должен остаться демилитаризованным». При этом Хукер уверен, что ядерное оружие Москва не будет применять ни при каких условиях.

Оба американских автора говорили на разные темы и руководствовались разными соображениями. Однако реакция польского общества на их заявления была преимущественно единодушной: доверие поляков к Соединенным Штатам снова поколебалось. Тем более что недавно американская политика в отношении сирийских курдов вызвала в Польше ощущение того, что Белый дом «предал курдов», а некоторые издания в контексте решения Трампа даже отметили, что «нужно отдать должное россиянам — они как раз готовы защищать своих союзников, независимо от того, кто те и что творят». Сейчас же больше всего полякам не понравилась идея жертвовать своими жизнями ради защиты прибалтийских республик даже с перспективой получить такой «ценный приз», как Калининград. Соответственно, это поднимает старые вопросы, насколько польская армия способна самостоятельно отстоять свою страну, какие внешнеполитические союзы выгодны Польше, должна ли Варшава в ситуации ненадежности американцев делать ставку на иные центры силы — Берлин, Лондон или Москву.

Учитывая, что парламентские выборы только что отгремели и правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) смогла во второй раз получить мандат на формирование правительства, ей, на первый взгляд, можно не бояться того, что оппозиция сделает темы, обозначенные Каганом и Хукером, предметом широкой дискуссии. Однако в мае следующего года пройдут критически важные для PiS выборы президента Польши. Во время предвыборной кампании вопросы безопасности и альянсов подниматься будут обязательно. Кандидату от «Права и Справедливости» напомнят и об обещаниях правящей партии, сделанных накануне парламентских выборов, в том числе министром обороны Мариушем Блащаком. А с этим есть проблемы. Как указывает польская газета Rzeczpospolita, численность польской армии так и не доведена до 150 тысяч (в настоящее время служат 106 тысяч человек). Ожидаемых результатов пока не принесла социальная кампания «Стань солдатом Республики Польша». Непонятно, как будет реализовываться план технической модернизации на 2021−2035 годы, на что и кому должно уйти 524 миллиарда злотых. Ключевым станет приобретение 32 самолетов F-35, но это на радость американскому ВПК. Будущее польских ВМС тоже выглядит туманным.

В этом контексте, добавим уже от себя, сценарии, представленные Каганом и Хукером, затрудняют PiS возможность объяснять своим избирателям необходимость таких трат «российской агрессией» и играют, скорее, в пользу Москвы — договариваться и иметь хорошие отношения с Россией обойдется Польше и дешевле, и пойдет на пользу ее безопасности. Но зачем это делают американские аналитики? Загадка, однако.