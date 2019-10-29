Исламабад, , 13:56 — REGNUM 29 октября лечащий врач бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа Аднан Малик заявил, что состояние его пациента «очень тяжелое» и что экс-премьер «борется за свою жизнь».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Аднан Малик подтвердил, что Наваз Шариф получает жизненно-важные лекарственные средства. Кроме того, консилиум врачей постановил провести полное обследование тела экс-премьера, чтобы установить другие возможные угрозы его здоровью. Также Аднан Малик отметил, что после инъекций Наваз Шариф пережил сердечный приступ. Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился обеспечить самое лучшее лечение для Шарифа.

Напомним, что ранее Наваза Шарифа спешно перевели в лахорскую больницу после того как его медицинское состояние резко ухудшилось. Суд отпустил его из-под стражи в тюрьме Ток Лакхпат для лечения под залог. Экс-премьер Пакистана отбывал тюремное заключение по коррупционному делу «Сахарных заводов». По словам врачей, Наваз Шариф страдает от болезней сердечно-сосудистой системы и почек.