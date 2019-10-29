Маланг, , 13:19 — REGNUM Власти города Маланг изучают возможности сотрудничества в различных областях с правительством Канады, одно из которых направлено на развитие инфраструктуры в городе, сообщает Antara.

Мэр города Маланг Сутияджи заявил, что встретился с представителями посольства Канады в Индонезии, которые выразили заинтересованность в изучении сотрудничества с правительством города.

Сутиаджи объяснил, что, поскольку открывается возможность для сотрудничества, есть надежда, что это поможет упростить планы развития инфраструктуры в Маланге, которые будут объединены с планами правительства.

Кроме того, стороны изучат другие вопросы, связанные с окружающей средой, включая управление водными ресурсами в Маланге.

«Германия и Нидерланды заинтересованы в управлении отходами, а USAID IUWASH — в сфере водоснабжения и санитарии. Мы должны учиться, потому что многие хотят работать с нами», — отметил мэр города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лорд-мэр Лондона Питер Эстлин выразил желание сотрудничать с министерствами и ведомствами Индонезии.

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