Брюссель, , 13:20 — REGNUM Суд в Брюсселе 29 октября принял решение отложить рассмотрение вопроса об экстрадиции в Испанию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Как сообщает корреспондент издания, заседание по данному делу отложено на 16 декабря. Также суд принял решение не арестовывать Пучдемона, но он будет находится под подпиской о невыезде.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Испании бывшего главу правительства Каталонии, обвинили в «сепаратизме» и объявили в розыск. 18 октября он сам прибыл в прокуратуру Бельгии. Мадрид требует его экстрадиции и лишения иммунитета евродепутата, которым также является Пучдемон.