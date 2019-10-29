Киев, , 13:16 — REGNUM Деятельность парламента Украины напоминает юмористическую программу, написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 29 октября на странице телеканала 112.ua.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Утреннее заседание Рады началось с заявления [Валентина] Наливайченко от «Батькивщины» с просьбой к депутатам подписать челобитную к Конгрессу США в защиту «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… [Пётр] Порошенко от «Евросолидарности» заявил, что Украина все равно «пролезет в НАТО», чего бы ей это не стоило…», — рассказал он.

Читайте подробнее: Депутат Рады выступил в защиту неонацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кузьмин также рассказал о требовании фракции «Слуга народа» привлечь к уголовной ответственности депутата Софию Федину за угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте подробнее: На Украине могут наказать соратницу Порошенко за угрозы в адрес Зеленского

«Похоже, друзья парламент стремительными темпами превращается в площадку КВН…» — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков и ряд депутатов от фракции «Слуга народа» сделали прививки от дифтерии прямо на рабочем месте.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Рады публично сделали прививки от дифтерии