Перуджа, Италия, , 13:08 — REGNUM Результаты местных выборов в провинции Умбрия свидетельствуют о том, что правительство Италии не пользуется поддержкой большинства населения и должно уйти в отставку, заявила в интервью Affari Italiani во вторник, 29 октября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на выборах в Умбрии впервые в истории победил кандидат от оппозиционной правоцентристской коалиции («Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии»).

Донателла Тезеи набрала на 20% больше, чем ее оппонент, которого поддерживали либералы и популисты, сформировавшие в сентябре 2019 года новое правительство страны без проведения выборов.

Читайте также: Как итальянские либералы одержали победу над всеобщими выборами

Формальному главе итальянского государства президенту Серджо Маттарелле следует учитывать, что правительство не пользуется поддержкой большинства граждан, и чем быстрее в Италии пройдут новые выборы, тем будет лучше для всех, считает Мелони.