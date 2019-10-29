Бишкек, , 13:07 — REGNUM Судебные органы Киргизии заблокировали доступ к 64 сайтам и 233 аккаунтам в соцсетях и на интернет-видеоканалах. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

Отмечается, что только за период с начала 2019 года генпрокуратура внесла 19 заявлений в суд о признании экстремистскими размещенных в Интернете информационных материалов. При этом судебные органы одобрили заключение надзорного ведомства и приняли решение о запрете на доступ к этим ресурсам с территории Киргизии.

Также в текущем году органы прокуратуры в рамках надзора за исполнением законов в сфере противодействия межнациональной вражды и экстремизма проведено 129 проверок и выявили 278 правонарушений.