Исламабад, , 13:19 — REGNUM 29 октября заместитель начальника департамента по вопросам Азии МИД Китая Яо Вен заявил, что Пекин выступает против включения Пакистана в «черный список» ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, общаясь с пакистанскими журналистами, Яо Вен подчеркнул, что Китай не допустит использования ФАТФ в политических целях.

«Мы четко дали понять Индии и США, что мы не можем сделать этого (включить Пакистан в «черный список»). Это выходит за рамки полномочий ФАТФ», — добавил китайский дипломат.

С точки зрения КНР, ФАТФ должна не налагать ограничения на Исламабад, а способствовать борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в этой стране.

Напомним, что по итогам Парижской встречи ФАТФ в октябре Пакистан был оставлен в так называемом «сером списке» организации. У Исламабада есть время до февраля 2020 года, чтобы полностью выполнить все требования Группы. Попадание в «черный список» грозит пакистанскому финансовому сектору серьезными ограничениями и снижением инвестиционной привлекательности.