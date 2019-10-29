Бишкек, , 13:04 — REGNUM Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев вынес начальнику госавтоинспекции Азамату Исраилову предупреждение о неполном служебном соответствии из-за резкого роста количества дорожно-транспортных происшествий и низкого уровня профилактической работы. Об этом стало известно в ходе ведомственной коллегии, передает пресс-служба МВД.

По имеющимся данным, за 9 месяцев 2019 года в республике зафиксировано 4691 автоавария, что на 12,2% больше показателя января — сентября 2018 года.

При этом количество погибших в результате ДТП выросло на 9,2% и достигло 529 человек, а количество получивших различные травмы — увеличилось на 14,3% и составило 7265 человек.

Одной из причин роста количества аварий стало значительное увеличение количества транспортных средств на дорогах страны. Так, по информации государственной регистрационной службы автомобильный парк страны с 2010 года увеличился более чем в 3 раза и на сегодняшний день насчитывает более 1 млн 348 тысяч автомобилей и мотоциклов.

Вместе с тем, уровень развития улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры значительно отстает от темпов роста численности автопарка. Параметры большинства дорог не соответствуют возросшей интенсивности движения и составу транспортного потока, отдельные участки дорог работают в режиме постоянных перегрузок, что зачастую приводит к авариям с тяжкими последствиями и пробкам.

К примеру, дороги столицы Киргизии рассчитаны на 40 тысяч автомобилей, но фактически в городе зарегистрировано более 420 тысяч машин и мотоциклов. И это без учета ежедневно въезжающего и транзитного транспорта — еще порядка 50 тысяч машин.

Кроме того, другим фактором, усугубляющим ситуацию на дорогах, является увеличение числа неопытных и неквалифицированных водителей. Недисциплинированность и неопытность водителей, нарушения правил приводят к серьезным авариям с тяжелыми последствиями. ДТП происходят также по причине плохого освещения дорог.