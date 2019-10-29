Киев, 29 октября 2019, 12:59 — REGNUM Власти Украины должны пересмотреть список предприятий, которые собираются продать в рамках новой волны приватизации, сообщили 29 октября в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В пресс-службе назвали президента Украины Владимира Зеленского, правительство и парламентскую коалицию «ликвидационной комиссией украинской экономики».
«Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагает остановить приватизацию и пересмотреть список выставленных на продажу предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал указ о передаче Фонду госимущества Украины пяти предприятий. Ещё девять объектов будут переданы в течение ближайших 3−4 месяцев.
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