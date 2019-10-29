Рим, , 12:53 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте должен дать пояснения в парламенте страны относительно обвинений, выдвинутых несколькими СМИ, заявил во вторник, 29 октября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Ранее Financial Times сообщила, что Конте незадолго до своего первого избрания премьер-министром (в мае 2018 года) подписал контракт с инвестиционным фондом, в отношении деятельности которого сейчас ведется расследование, самого Конте при этом подозревают в конфликте интересов.

Кроме того, некоторые итальянские СМИ и оппозиция обвиняют премьер-министра в том, что он организовал встречи министра юстиции США Уильяма Барра с главами спецслужб страны и не поставил об этом в известность других членов правительства.

Конте отрицает оба обвинения и настаивает на том, что ни в одном из эти случаев он не нарушал закон.