Мариуполь, , 12:45 — REGNUM Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в населённом пункте Золотое на линии соприкосновения с ЛНР началось разведение сил, сообщило 29 октября издание «Новое время».

Заявление прозвучало перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе.

«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня», — цитирует украинского министра ТАСС.

Чиновник отметил, что задержка с разведением сил была вызвана необходимостью контроля со стороны международных наблюдателей.

Пристайко также отметил, что после Золотого ВСУ будут отведены от линии соприкосновения в районе населённого пункта Петровское возле ДНР.

Напомним, в Золотом пребывает около 40 вооружённых украинских боевиков, которые выступают против разведения сил.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что боевики пребывают в населённом пункте на законных основаниях.

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