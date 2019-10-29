Мариуполь, 29 октября 2019, 12:45 — REGNUM Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в населённом пункте Золотое на линии соприкосновения с ЛНР началось разведение сил, сообщило 29 октября издание «Новое время».
Заявление прозвучало перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе.
Чиновник отметил, что задержка с разведением сил была вызвана необходимостью контроля со стороны международных наблюдателей.
Пристайко также отметил, что после Золотого ВСУ будут отведены от линии соприкосновения в районе населённого пункта Петровское возле ДНР.
Напомним, в Золотом пребывает около 40 вооружённых украинских боевиков, которые выступают против разведения сил.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что боевики пребывают в населённом пункте на законных основаниях.
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