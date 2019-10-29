Сеул, , 12:44 — REGNUM США и Южная Корея сузили разногласия по спорным вопросам в рамках обсуждения военных расходов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.

ВМС США и Южной Кореи Defense.gov

По их словам, входе двух раундов переговоров, прошедших 23 и 24 октября на Гавайях, стороны сошлись во мнении по ряду пунктов, а также договорились продолжить работу по достижению приемлемой для обеих сторон суммы.

Стоит отметить, что детали переговоров до сих пор не известны.

Напомним, что представители США требуют увеличения доли Южной Кореи в расходах на содержание американских военных сил. В свою очередь, Сеул настаивает на справедливом и разумном распределении средств.

В марте представители Южной Кореи и США подписали 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, сумма которого составила 1,38 трлн вон (~$1,18 млрд), что на 8,2% больше по сравнению с 2018 годом. Действующее соглашение, вступившее в силу 5 апреля, истекает 31 декабря 2019 года.

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