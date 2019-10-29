Джакарта, , 12:39 — REGNUM Начальник штаба ВВС Индонезии, маршал авиации Юю Сутисна заявил, что воздушное пространство страны будет усилено новыми сверхсовременными самолетами от Lockheed Martin, F-16 Block 72 Viper, которые планируется ввести поэтапно с 2020 по 2024 годы, сообщает Antara.

«Даст Бог, мы купим две эскадрильи с 2020 по 2024 год. Мы закупим последний тип F-16 Block 72 Viper» — заявил маршал авиации Юю Сутисна на авиабазе в Риау.

Забегая вперед, Юю Сутисна отметил, что Индонезия по-прежнему будет полагаться на F-16 в качестве хранителя голубого неба Индонезии.

В дополнение к использованию F-16, Юю Сутисна также подчеркнул, что ВВС Индонезии привезут самолеты типа «Сухой 35» из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Джон Кристофер Акилино посетил Джакарту.

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