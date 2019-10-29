Исламабад, , 13:55 — REGNUM 29 октября Азиатский банк развития (АБР) выделил кредит на сумму 75 миллионов долларов на крупный образовательный проект в пакистанской провинции Синд.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Азиатский банк развития считает Синд ключевой провинцией Пакистана, которая может ускорить экономическое развитие страны. В рамках проекта по улучшению среднего образования в южной части провинции общей стоимостью 82,5 миллиона долларов (7,5 миллионов выделит правительство) будут построены 160 новых школьных блоков в уже существующих частных школах, а также улучшено качество преподавания и условия учебы.

В новых зданиях особое внимание будет уделяться удобствам: здесь построят отдельные туалеты и молельные комнаты для мальчиков и девочек. АБР также настаивает на более «прикладной» образовательной программе, где акцент будет сделан на английском, математике, биологии, химии и физике. Все школы также получат солнечные батареи, чтобы с ранних лет приучать учеников к возможностям эко-энергетики.