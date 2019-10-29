Москва, , 12:38 — REGNUM Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Это не первая версия инициативы. Впервые аналогичный законопроект был внесен в парламент в конце 2017 года, но тогда предложение Миронова и его коллег не поддержала «Единая Россия», законопроект был отклонен. Повторно проект закона был представлен в Госдуму в мае 2019 года, но он был возвращен авторам на основании заключения правового управления Госдумы — отмечалась необходимость получения заключения правительства РФ в связи с тем, что реализация закона повлечет за собой увеличение расходов федерального бюджета. Кроме того, в правительстве считают, что инициатива не решает жизненно важных проблем семей с детьми, которые к тому же могут лишиться возможности получить поддержку для других целей. С такой позицией авторы не согласны.

«А почему чиновники решают за россиян — что им больше нужно, а что — меньше? Люди лучше знают свои обстоятельства и свои потребности. Как-нибудь разберутся без посторонней помощи. Главное — дать им выбор. Поэтому мы снова вносим в Госдуму наш законопроект, и рассчитываем, что на этот раз коллеги в парламенте и правительстве с максимальной ответственностью отнесутся к его рассмотрению», — заключил Миронов.