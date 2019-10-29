Исламабад, , 13:43 — REGNUM 29 октября специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телерадиовещания Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, осудила использование автоматов Калашникова и дубинок на оппозиционном «Марше свободы».

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» Фирдоус Ашик Аван разместила фотографии членов оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» с автоматами Калашникова и дубинками. Пресс-секретарь правительства задалась вопросом: зачем оппозиционерам оружие на мирном марше? По мнению Фирдоус Ашик Аван оружие на митинге — прямое нарушение закона, ответить за которое должен лидер исламистов Маулана Фазлур Рехман.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».