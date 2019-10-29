Нью-Дели, , 13:48 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не станет рассматривать жалобу Индии на отказ Пакистана пропустить самолёт премьер-министра Индии Нарендры Моди через свое воздушное пространство. Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном заявлении представители ИКАО подчеркнули: «Основной целью Международной организации гражданской авиации является содействие сотрудничеству государств в рамках Чикагской конвенции 1944 года». Сообщается, что положения данной конвенции применяются лишь к гражданским самолётам. «Полёты военных самолётов и самолётов первых лиц государств находятся за пределами нашей компетенции», — добавили официальные представители ИКАО.

Напомним, что 27 октября Пакистан отказался открыть свое воздушное пространство для пролёта самолёта Нарендры Моди в Саудовскую Аравию. Ранее, 20 сентября, Исламабад также закрыл свое воздушное пространство для индийского лидера, который направлялся в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.