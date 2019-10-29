Исламабад, , 14:22 — REGNUM 29 октября Международная организация гражданской авиации (ИКАО) отвергла официальную жалобу Индии на действия Пакистана, отказавшегося предоставить право пролета над своей территорией самолету премьер-министра Индии Нарендры Моди.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ИКАО заявили, что специальный борт индийского премьер-министра — это «государственный самолет». Сославшись на Чикагскую конвенцию, чиновники ИКАО отметили, что она касается только гражданской, а не военной или государственной авиации, поэтому жалоба Индии рассматриваться не будет.

Напомним, что 28 октября Индия запросила разрешение Пакистана предоставить право пролета самолету Нарендры Моди, который направлялся на бизнес-форум в Саудовскую Аравию. Это не первый случай отказа Исламабада на запросы Нью-Дели о праве пролета. В сентябре Пакистан закрыл свое воздушное пространство для самолета индийского премьера, летевшего в Германию.