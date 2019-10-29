Мариуполь, , 12:37 — REGNUM Незаконные вооружённые формирования, препятствующие разведению сил в районе населённого пункта Золотое, не нарушают закон, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 29 октября в комментарии «Интерфакс-Украина».

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал», — рассказал Аваков.

Ранее Аваков посетил тренировочную базу банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и высоко оценил уровень подготовки боевиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главарь «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил, что боевики не вывезли оружие из Золотого, а переместили его на расстояние одного километра от своих позиций.

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