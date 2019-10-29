Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Компания Meridian Capital заявила, что на данном этапе не имеет возможности участвовать в проекте порта Анаклия в качестве инвестора. Об этом 29 октября сообщает министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Компания 28 октября письменно обратилась к ведомству, указав, что на данном этапе не имеет возможности участвовать в проекте порта Анаклия в качестве инвестора и просит правительство Грузии приостановить все текущие процедуры в связи с одобрением участия Meridian в проекте.

«Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии принимает во внимание просьбу Meridian Capital NL BV и выражает готовность и в будущем содействовать участию в проекте развития глубоководного порта Анаклия всех инвесторов, имеющих соответствующие опыт, финансовую и деловую репутацию», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, строительство глубоководного порта Анаклия представляет особое значение для Грузии. Однако проект до сих пор находится на стадии разработки. Возникли трудности с поисками инвесторов. В июле против учредителей Консорциума развития Анаклии, которому предстояло заняться организацией строительства, — Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе — было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании незаконных доходов, после чего крупный американский инвестор Conti Group International LLC заявил о выходе из консорциума и проекта в целом.

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