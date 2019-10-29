Москва, , 12:31 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить в нижней палате парламента памятный знак Евгению Примакову, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

«Я, памятуя о том, что Евгений Максимович был депутатом Государственной думы (третьего созыва)… выхожу с инициативой: я думаю, будет правильно, если внутри Государственной думы или снаружи будет памятный знак о том, что здесь в свое время работал депутатом такой выдающийся человек, настоящий патриот Российской Федерации», — заявил Миронов.

«Это был уникальнейший человек. Человек энциклопедических знаний. Настоящий патриот. Я абсолютно убеждён, что знаменитый разворот над Атлантикой и Крымская весна — это вещи взаимосвязанные. Разворот над Атлантикой — это была предтеча будущей Крымской весны», — говорит Миронов.

В Госдуме открылась выставка «Путь созидателя. К 90-летию Е. М. Примакова». Экспозиция организована Государственной думой совместно с Государственным центральным музеем современной истории России.

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