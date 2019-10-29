Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM Новый глава Южного управленческого округа Свердловской области будет назначен уже в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев после заседания регионального заксобрания.

По словам губернатора, осуждённый за коррупцию бывший руководитель Михаил Астахов оставил пост по собственному желанию. Власти ранее начали подбирать кандидатов на должность главы. Уже совсем скоро руководитель будет назначен.

Губернатор добавил, что иных кадровых изменений в ближайшее время руководство области не планирует.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Астахов получил условный срок и штраф за взяточничество в особо крупном размере. Ранее экс-чиновник получил уголовный срок, однако в октябре 2019 года Свердловский областной суд смягчил наказание.

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