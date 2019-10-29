Муром, Владимирская область, , 12:23 — REGNUM Во Владимирской области председатель Комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром Анна Шишкина подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

С сентября 2017 года по октябрь 2019-го чиновница требовала от предпринимательницы деньги и продовольствие за то, чтобы Шишкина выделила ей самые хорошие места на ярмарках. По оценке следователей, предпринимательница отдала Шишкиной половину своих доходов за указанный период времени. Общая сумма причинённого ей ущерба составила более 2,3 миллиона рублей. В данный момент решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Совета народных депутатов округа Муром и директора муромского МУП «Рынок» Виктора Павлова, которого подозревают в получении от бизнесмена взятки в крупном размере.