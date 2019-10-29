Брюссель, , 12:29 — REGNUM Отстранённый от должности главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в зал судебных заседаний в Брюсселе, где будет рассмотрено дело о передаче его испанскому правосудию. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

По данным издания, Пучдемон прибыл в суд около 10:00 по местному времени (12:00 мск) и предъявил документы, удостоверяющие его личность. Как рассказали адвокаты бывшего главы Каталонии, они будут просить переноса заседания, чтобы иметь больше времени для подготовки.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября Пучдемон сам пришел в прокуратуру Бельгии после того, как в Испании потребовали его экстрадиции. Там его обвиняют в причастности к массовым беспорядкам сторонников независимости Каталонии.

Стоит отметить, что Пучдемон также является депутатом Европарламента. В связи с этим Мадрид потребовал лишить его иммунитета.