Киев, , 12:22 — REGNUM В ходе трёхсторонних переговоров по газу между Россией, ЕС и Украиной, российская сторона не предлагала «Нафтогазу» вариантов урегулирования судебных вопросов, сообщили 28 октября в пресс-службе НАК «Нафтогаз» в социальной сети Facebook.

«Никаких официальных предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Говорить о каких-либо «пакетных решениях всех проблем» включая варианты погашения долга Газпрома по результатам Стокгольмского арбитража до этого невозможно. Ждем следующей коммуникации», — сказано в сообщении.

Во время брифинга украинский министр энергетики и защиты окружающей природной среды Алексей Оржель заявил, что решения Стокгольмского арбитражного суда не могут быть просто отменены.

«В ближайшее время мы будем проводить консультации, которые приведут к, подчёркиваю, возможным решениям. Я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с другими «пакетными договорённостями», — рассказал он.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с Газпрома $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». Позже это решение было оспорено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что «Нафтогаз» уведомили о необходимости решить все судебные споры с Газпромом до заключения нового транзитного договора.

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