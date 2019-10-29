Киев, 29 октября 2019, 12:22 — REGNUM В ходе трёхсторонних переговоров по газу между Россией, ЕС и Украиной, российская сторона не предлагала «Нафтогазу» вариантов урегулирования судебных вопросов, сообщили 28 октября в пресс-службе НАК «Нафтогаз» в социальной сети Facebook.
Во время брифинга украинский министр энергетики и защиты окружающей природной среды Алексей Оржель заявил, что решения Стокгольмского арбитражного суда не могут быть просто отменены.
Напомним, ранее Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с Газпрома $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». Позже это решение было оспорено.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что «Нафтогаз» уведомили о необходимости решить все судебные споры с Газпромом до заключения нового транзитного договора.
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