Тбилиси, , 12:17 — REGNUM «Консорциум развития Анаклии» согласился принять участие во встрече открытого формата, предстать с докладом и говорить обо всех поставленных в связи с проектом порта Анаклия вопросах. Рассмотрение проекта в парламентском формате пройдет 30 октября, сообщает «Интерпрессньюс».

Проект порта Анаклия

Как сообщало ранее ИА REGNUM, члены парламента Грузии Леван Коберидзе, Леван Гогичаишвилии Коба Нарчемашвили заявили оприглашении в парламент для присутствия на встрече в открытом формате вице-премьера, министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили и генерального директора «Консорциума развития Анаклия» Левана Ахвледиани. 22 октября Цкитишвили заявила, что проекту не нужны «еще один перформанс и открытое обсуждение в парламенте».

Напомним, строительство глубоководного порта Анаклия представляет особое значение для Грузии. Однако проект до сих пор находится на стадии разработки. Возникли трудности с поисками инвесторов. В июле против учредителей Консорциума развития Анаклии, которому предстояло заняться организацией строительства, — Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе — было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании незаконных доходов, после чего крупный американский инвестор Conti Group International LLC заявил о выходе из консорциума и проекта в целом.

Ранее ряд заявлений в связи с проектом Анаклия и повышенным интересом к его осуществлению в Вашингтоне сделала исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд. До этого о необходимости строительства в Грузии такого порта в беседах с грузинскими властями неоднократно говорили представители американской администрации.

Независимые грузинские аналитики считают такой повышенный интерес США к Анаклии не случайным и предполагают, что порт намереваются использовать базу для американских крупных военных судов. Официальные власти подобные версии категорически опровергают и делают упор на экономической стороне проекта и его содействии развитию транзитного коридора и росту роли Грузии в международных перевозках грузов.

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