Москва, , 12:15 — REGNUM Евгений Примаков всю жизнь посвятил России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая выставку в нижней палате парламента.

«Посмотрите, сегодня Евгений Максимович собрал в этом зале и левых, и правых, и консерваторов, и либералов. По-другому и быть не могло, потому что всю свою жизнь он посвятил России. Он — патриот, человек, который любил нашу страну и себя отдавал полностью для того, чтобы она была сильной», — отметил Володин.

Открывшаяся выставка — лишь частичка его жизни, на самом деле все намного сложнее, многообразнее, сказал он.

«Знаете, те этапы, которые здесь освещены, если задуматься, ведь они относятся к самым тяжелым годам нашей страны: развал Советского Союза, Евгений Максимович создает Службу внешней разведки, переход его в Министерство иностранных дел новой России, и он меняет идеологию МИДа, просто перечеркивая эти козыревские предательские подходы, делая все для того, чтобы МИД отстаивал интересы страны», — указал спикер Госдумы.

Затем работа в правительстве, последствия дефолта, страна стоит на грани пропасти, но он вместе со своими единомышленниками делает все для того, чтобы люди стали получать зарплату, были защищены, продолжил парламентарий. Затем работа в Госдуме и в ТПП.

«Евгений Максимович — человек, в первую очередь, с широкой душой, с огромным сердцем, любящим. Он никогда ни на кого не повышал голос, никогда он ни на кого не кричал, никогда он никого не обижал, но вместе с этим умел был жестким и твердым, как скала. У него была позиция. И имея это внутреннее спокойствие, но при этом убежденность в необходимости защищать интересы страны, он это проводил в жизнь на всех постах», — говорит Володин.

Примакову была присуща определенная манера общения, он мог с сарказмом что-то взять и отметить, чувство тонкого юмора.

«Это было в (20)14 году. Так получилось, что мы с ним общались и здесь ему позвонила госпожа Олбрайт. Вы знаете, это время, когда Крым принял решение быть вместе с Россией и мы воссоединились, отношения были непростые. Я не знаю, о чем они говорили, слышал лишь его такое выражение: «Чем сложнее отношения между нашими странами, тем лучше ты говоришь по-русски». Знаете, в этом небольшом выражении, весь он», — рассказал Володин.

«Работая в Думе, давая интервью, вопрос звучал так: «На что нужно опираться»? Конечно на то, что твердо стоит. Опираться необходимо на то, что сопротивляется. Мне не сразу было понятно, но затем это понимание пришло», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме открылась выставка «Путь созидателя. К 90-летию Е. М. Примакова». Экспозиция организована Государственной думой совместно с Государственным центральным музеем современной истории России.

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