Анкара, , 13:53 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил с Днём Республики Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ. В своем адресованном турецкому лидеру послании политик выразил гордость пакистанцев тем, что в прошлом турецкий народ всегда был на стороне мусульман индийского субконтинента.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Имран Хан заявил, что этот факт, а также общность веры и культуры стали источником развития отношений народов двух стран, и подчеркнул: «Этот исторический день символизирует храбрость турецкого народа перед лицом колониализма, его дальнейшее движение на пути развития и процветания».

Политик добавил: «Доблестная стойкость турецкого народа вдохновила миллионы людей по всему миру. Пакистан видит Турцию дружественной и братской страной. Мы ждём углубления исторических связей между нашими странами ради обоюдной выгоды, обеспечения мира и процветания в регионе. Да здравствует Турция и пакистано-турецкое братство!».