Ереван, , 12:15 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 октября прибыл в Армению с рабочим визитом. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская.

Сергей Шойгу Mil.ru

Как рассказала представитель Минобороны, во время визита Шойгу посетит российскую военную базу в Гюмри, где командир базы доложит ему о том, как выполняется план подготовки социальных объектов.

Кроме того, как сообщила Марковская, глава российского военного ведомства встретится с министром обороны Армении Давидом Тонояном, а также с высшим руководством данной страны.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре в Гюмри в своей квартире скончался российский военнослужащий. По данным следственного комитета, следов насильственной смерти на теле не были обнаружены.