Стамбул, Турция, , 13:47 — REGNUM Шестая международная конференция по посредничеству пройдет 31 октября 2019 года в Стамбуле при участии генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша и министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу. Они выступят на открытии конференции, темой которой в этом году станет «Международное посредничество для установления мира: оценка ситуации и взгляд в будущее».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, первая конференция такого рода была проведена в 2012 году, став важной платформой по обмену опытом и информацией в вопросе посредничества. В этот раз, на полях конференции Турция также примет собрание членов Высшего консультативного совета генерального секретаря ООН по посредничеству.

В рамках конференции будет рассмотрена роль региональных и международных организаций в обеспечении мира и посредничестве, организовано панельное заседание по оценке актуальных событий в вопросе посредничества, а также исследовано влияние развития технологий на усилия по установлению мира. Также будет рассмотрен такой вопрос, как создание синергии в связи с посредничеством между дипломатами, политическими структурами, международными организациями, организациями гражданского общества, группами по защите прав женщин и молодежи и представителями частного сектора.