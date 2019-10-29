Джаяпура, Индонезия, , 11:56 — REGNUM Президента Индонезии Джоко Видодо попросили обеспечить развитие человеческих ресурсов в провинции Папуа в дополнение к развитию инфраструктуры, сообщает Antara.

«Я думаю, что нужно развивать и улучшать человеческие ресурсы коренных жителей Папуа, это главное», — заявил Джорж Ави, руководитель института коренных народов в Джаяпуре.

По словам Джорджа Ави, который также является членом народного собрания Папуа, инфраструктурные объекты, такие как дороги и мосты, не будут использоваться всеми коренными жителями, а развивая человеческие ресурсы, Папуа будет стоять параллельно с другими регионами в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава индонезийского государства, находясь с рабочим визитом в Папуа, пообещал построить в районе дороги, аэропорты и рынки.

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