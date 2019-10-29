Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Проект создания единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), подразумевающего переезд вуза из центра Петербурга в Пушкинский район на окраине мегаполиса, требует обсуждения внутри самого вуза. Об этом сообщил 29 октября министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вопрос должен быть обсужден в университете. В конце концов, университету нужно будет двигаться и развиваться. Университету и городу. В этом смысле мы готовы будем к этому диалогу подключиться», — сообщил Котюков.

Напомним, единый кампус СПбГУ хотят построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на бывшей совхозной территории площадью не менее 150 га к 2026 году. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся. Рядом с кампусом обещана технологическая долина. При этом СПбГУ хочет оставить за собой основные исторические здания в центре Петербурга при переезде вуза в кампус.

Против этого проекта выступили тысячи людей, включая сотни преподавателей СПбГУ, а также выпускники, аспиранты, студенты вуза и представители высшей школы.

Читайте ранее в этом сюжете: СПбГУ приостановил планирование переезда из-за сотен писем универсантов