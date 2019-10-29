Анкара, , 13:53 — REGNUM Выявленное в турецкой провинции Муш в ходе направленной против Рабочей партии Курдистана операции убежище террористов, в котором были обнаружены продукты и материалы первой необходимости, а также документация организации, было приведено в непригодное для дальнейшего использования состояние.

Турецкий боец Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, подразделения местного командования внутренних войск провели контртеррористическую операцию в районе Шеньяйла провинции Муш, названную в честь погибшего от рук террористов старшего сержанта внутренних войск Сердала Уяныка.

В ходе операции было выявлено убежище террористов площадью около 50 м², состоявшее из 5 отделений, 2 входов и 6 отверстий для вентилирования. Из него были изъяты продукты питания и медикаменты, а также принадлежавшие организации документы. Улики были опечатаны и отданы на хранение, а убежище — уничтожено.