Вильнюс, , 11:38 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 29 октября, прокомментировал реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко на размещение у границ Белоруссии тяжёлой наступательной техники США. По словам Науседы, танки Abrams, боевые машины пехоты и прочая техника — это исключительно мирная инициатива по защите границ Литвы, которая никак не угрожает Белоруссии.

Гитанас Науседа Kapeksas

«То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО, — это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы», — сказал Науседа в эфире радиостанции Žinių radijas, его слова цитирует прибалтийское новостное агентство BNS.

«Мы стараемся защитить свой край. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полигоне в Пабраде, у самой границы с Белоруссией, дислоцировано 500 солдат США с тяжелой техникой, в том числе и танками Abrams. Одновременно с этим 23 октября с высоты в шесть километров два стратегических бомбардировщика B-52 сбросили 12 инертных бомб BDU 50 в 50 км от границы с Калининградской областью. Кроме этого, в Литве дислоцирован батальон быстрого реагирования под командованием Германии, а на авиабазе под Шяуляем — истребители НАТО.

Переброска танков армии США в Литву и создание у границ Белоруссии «бронетанкового кулака» НАТО является смешным и одновременно тревожным фактом, на который у официального Минска будет ответ, заявил, в свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», — сказал он.