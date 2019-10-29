Сухум, , 11:35 — REGNUM 18 декабря суд кассационной инстанции рассмотрит жалобу представителя кандидата в президенты Алхаса Квицинии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Верховного суда Абхазии.

Верховный Суд Абхазии © Нужная газета

Суд кассационной инстанции в составе председательствующего судьи Верховного суда Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба рассмотрит кассационную жалобу представителя Алхаса Квициниа 18 декабря в 11:00 часов в здании Верховного суда Абхазии.

Напомним, 7 октября в Верховный суд Абхазии поступила кассационная жалоба от представителя истца Алхаса Квицинии на решение Верховного суда от 20 сентября, в которой содержалась просьба об отмене решения суда первой инстанции и вынесении нового решения об удовлетворении требования о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах выборов президента Абхазии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный суд Абхазии отказал уполномоченному по правам человека Асиде Шакрылв принятии кассационной жалобы на решение суда о признании законными решения ЦИК об итогах президентских выборов в республике. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Верховного суда.

8 сентября состоялся второй тур президентских выборов в Абхазии. Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 39 793 голосов избирателей (47,39%), руководитель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — 38 766 голосов (46,17%). Проигравший Квициния заявил о том, что Хаджимба не может считаться избранным президентом. Оппозиционер указал, что число голосов отданных за него в сумме с голосами «против всех» — больше, чем набрал Хаджимба. При этом после первого тура кандидаты договорились, что победитель будет определен простым большинством голосов. Конституция Абхазии не определяет, следует ли учитывать голоса «против всех» при определении победителя на выборах.

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