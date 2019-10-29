Анкара, , 11:36 — REGNUM Турецкая сторона остается приверженной договоренностям с Россией по сирийскому Идлибу. Об этом 29 октября заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар в интервью PИA Hовости.

Турецкий посол напомнил, что президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным в 2018 году был подписан меморандум по Идлибу.

«Мы остаемся ему (меморандому — ред.) привержены, и мы тесно сотрудничаем с российскими властями по этому вопросу. Очевидно, что поддержание режима тишины в Идлибе будет иметь решающее значение с точки зрения эффективности совместных усилий с Россией и Ираном, в особенности в отношении политического процесса», — сообщил в интервью Самсар.

Он также отметил, что Турция серьёзно настроена на борьбу с терроризмом в Сирии, берущим начало в Идлибе.

Напомним, 29 октября 2019 года портал Kurdistan.ru сообщил, что Сирийские демократические силы (СДС) и правительственные войска страны столкнулись с прoтурецкими боевиками в городе Рас-аль-Айна.

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