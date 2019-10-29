Сеул, , 11:40 — REGNUM Решение правительства об отказе от статуса развивающей страны во Всемирной торговой организации (ВТО) нужно рассматривать как повод для укрепления конкурентоспособности и повышения качества сельскохозяйственной продукции страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна.

Известно, что данное заявление южнокорейский государственный деятель сделал на заседании правительства 29 октября.

Ли Нак Ён отметил, что правительство будут тесно сотрудничать с фермерами, а также добавил, что отказ от статуса «развивающейся страны» не повлияет на заградительные пошлины и госсубсидий.

Кроме того, премьер-министр страны акцентировал внимание на том, что необходимо отразить средства, которые пойдут в поддержку сельского хозяйства, в бюджете на следующий год.

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