* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 13:42 — REGNUM В турецкой Бурсе подразделения отдела по борьбе с терроризмом местного Управления безопасности и разведки установили, что некоторые лица могут быть причастными к деятельности, осуществляемой в рамках структуры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, по поступившей информации подразделениями компетентных правоохранительных органов была начата работа, в результате которой по установленным адресам были проведены одновременные оперативные мероприятия. Полиция, тщательно обыскавшая помещения, обнаружила и задержала 26 подозреваемых, 12 из которых оказались сирийцами.

Задержанные иностранные граждане были переданы в Управление Бурсы по делам миграции для дальнейшей экстрадиции. В отношении оставшихся 14 задержанных продолжаются следственные действия.